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З 1 березня 2021 року податкова накладна заповнюється за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 бер, 2021 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли в Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.
Дивися повний текст З 1 березня 2021 року податкова накладна заповнюється за новою формою
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Додано: Пон 01 бер, 2021 10:46
Интересно как эти постоянные изменения влияют на наполнение бюджета?
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