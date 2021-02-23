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З 1 березня 2021 року податкова
накладна заповнюється за...

З 1 березня 2021 року податкова накладна заповнюється за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 10:46

З 1 березня 2021 року податкова накладна заповнюється за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли в Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.

Дивися повний текст З 1 березня 2021 року податкова накладна заповнюється за новою формою.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 10:46

Интересно как эти постоянные изменения влияют на наполнение бюджета?
Ratatui
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