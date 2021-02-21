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В Україні з'явиться
"суд у смартфоні»

В Україні з'явиться "суд у смартфоні»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 11:27

В Україні з'явиться "суд у смартфоні»

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30".

Дивися повний текст В Україні з'явиться \"суд у смартфоні».
R2
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