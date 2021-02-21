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Ціна на електроенергію в
Україні збільшилася, і вона...

Ціна на електроенергію в Україні збільшилася, і вона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 12:46

Ціна на електроенергію в Україні збільшилася, і вона...

Пропонуємо до обговорення:
Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 1 березня підвищилася на 33,9%, або на 444,12 гривні / МВт-год, до 1 753,19 гривні / МВт-год в порівнянні з 22 лютого.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні збільшилася, і вона знову вища, ніж в Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 12:46

Ну вот, наконец то мы в чем то превзошли Европу, значит верной дорогой идем товарищи :)
Igorten
 
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