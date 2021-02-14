Або чому варто почати видавати чеки ще до того, як це стане обов'язковим для вашого бізнесу.
Дивися повний текст Андрій Конішевскій: ТОП-5 міфів щодо касових апаратів.
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Додано: Пон 01 бер, 2021 15:23
Андрій Конішевскій: ТОП-5 міфів щодо касових апаратів
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Дивися повний текст Андрій Конішевскій: ТОП-5 міфів щодо касових апаратів.
Додано: Пон 01 бер, 2021 15:23
бред, начиная с ввода ассортимента штраф за ошибки в вводе, млн оборот и ты плательщик ндс, куча штрафов. налоговые накладные.Документальные проверки и тд
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