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Андрій Конішевскій: ТОП-5
міфів щодо касових апаратів

Андрій Конішевскій: ТОП-5 міфів щодо касових апаратів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 15:23

Андрій Конішевскій: ТОП-5 міфів щодо касових апаратів

Пропонуємо до обговорення:
Або чому варто почати видавати чеки ще до того, як це стане обов'язковим для вашого бізнесу.

Дивися повний текст Андрій Конішевскій: ТОП-5 міфів щодо касових апаратів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 15:23

бред, начиная с ввода ассортимента штраф за ошибки в вводе, млн оборот и ты плательщик ндс, куча штрафов. налоговые накладные.Документальные проверки и тд
grig90vic
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