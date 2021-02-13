Положення Земельного кодексу про безоплатну приватизацію земель державної та комунальної власності дає можливість реалізувати з десяток корупційних схем.
Дивися повний текст У НАЗК назвали ризики від безоплатної приватизацїї земель.
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Додано: Пон 01 бер, 2021 16:03
У НАЗК назвали ризики від безоплатної приватизацїї земель
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАЗК назвали ризики від безоплатної приватизацїї земель.
Додано: Пон 01 бер, 2021 16:03
Это надо было делать 20+ лет назад...
Ежу понятно, что само это положение совершенно абсурдно - в Украине просто физически нет такого количества земли, чтобы раздать каждому предусмотренное законом количество!
А уж механизм реализации - это просто клондайк для коррупционеров...
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