RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні внесли зміни до плану
вакцинації: Зеленського...

В Україні внесли зміни до плану вакцинації: Зеленського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:32

В Україні внесли зміни до плану вакцинації: Зеленського...

Пропонуємо до обговорення:
До національного плану вакцинації були внесені зміни для того, щоб надати можливість в публічний спосіб вакцинуватися від COVID-19 чиновникам та Президенту України Володимиру Зеленському.

Дивися повний текст В Україні внесли зміни до плану вакцинації: Зеленського та чиновників отримають щеплення від COVID-19 позачергово.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92765
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:32

Всё правильно. Кроме того, надо уже сейчас дать возможность вакцинироваться тем, что это хочет сделать
fishman
 
Повідомлень: 190
З нами з: 18.03.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціна на електроенергію в Україні збільшилася, і вона... 1, 2
R2 » Пон 01 бер, 2021 12:46
12 374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 бер, 2021 17:51
lapay
В Україні з'явиться "суд у смартфоні»
R2 » Пон 01 бер, 2021 11:27
4 126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 бер, 2021 17:32
akido
Дитячі виплати в Україні 2021: розмір допомоги батькам...
R2 » Суб 23 січ, 2021 17:12
5 605
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 бер, 2021 17:04
nastya_mikhey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22193)
01.03.2021 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.