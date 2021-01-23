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В Україні внесли зміни до плану вакцинації: Зеленського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 бер, 2021 16:32
Пропонуємо до обговорення:
До національного плану вакцинації були внесені зміни для того, щоб надати можливість в публічний спосіб вакцинуватися від COVID-19 чиновникам та Президенту України Володимиру Зеленському.
Дивися повний текст В Україні внесли зміни до плану вакцинації: Зеленського та чиновників отримають щеплення від COVID-19 позачергово
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Додано: Пон 01 бер, 2021 16:32
Всё правильно. Кроме того, надо уже сейчас дать возможность вакцинироваться тем, что это хочет сделать
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