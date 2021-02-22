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Українці будуть по-новому
сплачувати рахунки за газ

Українці будуть по-новому сплачувати рахунки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:33

Українці будуть по-новому сплачувати рахунки за газ

Пропонуємо до обговорення:
У березні в Україні закінчується дія фіксованого тарифу на газ для населення в 6,99 грн за кубометр.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:33

"В течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной и ежемесячно нужно будет вносить равные суммы." Это как? Откуда кто-то может знать сколько точно он потребит за год чтобы можно было разбить на одинаковые платежи?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 17:16

  RomanTik написав:"В течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной и ежемесячно нужно будет вносить равные суммы." Это как? Откуда кто-то может знать сколько точно он потребит за год чтобы можно было разбить на одинаковые платежи?


Видимо, по предыдущему году, календарному или газовому.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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