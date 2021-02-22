У березні в Україні закінчується дія фіксованого тарифу на газ для населення в 6,99 грн за кубометр.
Дивися повний текст Українці будуть по-новому сплачувати рахунки за газ.
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Додано: Пон 01 бер, 2021 16:33
Українці будуть по-новому сплачувати рахунки за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці будуть по-новому сплачувати рахунки за газ.
Додано: Пон 01 бер, 2021 16:33
"В течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной и ежемесячно нужно будет вносить равные суммы." Это как? Откуда кто-то может знать сколько точно он потребит за год чтобы можно было разбить на одинаковые платежи?
Додано: Пон 01 бер, 2021 17:16
Видимо, по предыдущему году, календарному или газовому.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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