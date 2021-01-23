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Bitcoin чи IPO: У що краще інвестувати у 2021 році?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 бер, 2021 16:49
Пропонуємо до обговорення:
Криптовалютний ринок з початку нового року постійно тримає інвесторів у тонусі. Найпопулярніші криптовалюти – bitcoin й ethereum оновляють історичні максимуми, змушуючи звернути на себе увагу таких топових бізнесменів як Ілон Маск.
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Додано: Пон 01 бер, 2021 16:49
за криптовалютой будущее. Неудивительно, что он дорожает. Но и коррекция бывает, когда за пару часов цена может упасть на 20%
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