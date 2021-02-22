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Маркарова назвала сфери, у яких Україна може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 бер, 2021 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Україна може запропонувати американському бізнесу цікаві перспективи у разі інвестування в IT-сферу, високі технології в галузях хайтек, агротек, медицині, а також військово-оборонному секторі.
Дивися повний текст Маркарова назвала сфери, у яких Україна може запропонувати бізнесу США цікаві перспективи
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Додано: Пон 01 бер, 2021 18:27
Маркарова могла только выгодно раздувать пузырь ОВГЗ,а судя по тому что её назначили послом в США а не в Таджикистан в стране реальный кадровый голод..
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