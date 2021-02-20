В Україні діє принцип рівності трудових прав громадян незалежно від будь-яких обставин.
Дивися повний текст Чи можуть звільнити працівника, який досяг пенсійного віку.
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Додано: Пон 01 бер, 2021 20:40
Чи можуть звільнити працівника, який досяг пенсійного віку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можуть звільнити працівника, який досяг пенсійного віку.
Додано: Пон 01 бер, 2021 20:43
Re: Чи можуть звільнити працівника, який досяг пенсійного ві
Госслужащего да.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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