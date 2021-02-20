RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи можуть звільнити працівника,
який досяг пенсійного віку

Чи можуть звільнити працівника, який досяг пенсійного віку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 20:40

Чи можуть звільнити працівника, який досяг пенсійного віку

Пропонуємо до обговорення:
В Україні діє принцип рівності трудових прав громадян незалежно від будь-яких обставин.

Дивися повний текст Чи можуть звільнити працівника, який досяг пенсійного віку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92767
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 20:43

Re: Чи можуть звільнити працівника, який досяг пенсійного ві

Госслужащего да.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6195
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть ввести річну ціну на газ для...
R2 » Вів 23 лют, 2021 16:26
4 198
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лют, 2021 00:03
Джон
Чи потрібно декларувати автомобіль, який вам більше не...
R2 » Нед 21 лют, 2021 20:21
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 20:21
Igorten
Cтворили спрей, який на 100% захищає від коронавірусу
R2 » Суб 20 лют, 2021 00:00
8 653
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 09:12
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.