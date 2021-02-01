1 березня 1988 року компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою СD-ROM у комп'ютерах Apple II і Macintosh.
Дивися повний текст Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 00:19
Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою
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Дивися повний текст Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою.
Додано: Вів 02 бер, 2021 00:19
Экскурс в историю?! Я думал, что тут новости печатают... Раздел так называется - Новости - Фондовый рынок.
Додано: Вів 02 бер, 2021 00:28
Треба найняти письменного редактора, щоб знав мову та корегував хоча б заголовки.
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