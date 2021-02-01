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Apple Computer анонсувала
вихід нового пристрою

Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 00:19

Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою

Пропонуємо до обговорення:
1 березня 1988 року компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою СD-ROM у комп'ютерах Apple II і Macintosh.

Дивися повний текст Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою.
R2
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Экскурс в историю?! Я думал, что тут новости печатают... Раздел так называется - Новости - Фондовый рынок.
communiq
 
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Треба найняти письменного редактора, щоб знав мову та корегував хоча б заголовки.
waldi_ua
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