Про це на онлайн-брифінгу в Брюсселі заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер.
Дивися повний текст Сертифікат про вакцинацію від COVID створюється для безпечних поїздок, — ЄК.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 08:48
Сертифікат про вакцинацію від COVID створюється для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сертифікат про вакцинацію від COVID створюється для безпечних поїздок, — ЄК.
Додано: Вів 02 бер, 2021 08:48
И сколько будет действовать справочка?
Будут ли доверять такой писульке европейцы?
Covidhield сертифицирована ВОЗ?
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