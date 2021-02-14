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Сертифікат про вакцинацію
від COVID створюється для...

Сертифікат про вакцинацію від COVID створюється для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 08:48

Сертифікат про вакцинацію від COVID створюється для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на онлайн-брифінгу в Брюсселі заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер.

Дивися повний текст Сертифікат про вакцинацію від COVID створюється для безпечних поїздок, — ЄК.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 08:48

И сколько будет действовать справочка?
Будут ли доверять такой писульке европейцы?
Covidhield сертифицирована ВОЗ?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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