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Стала відома ціна Xiaomi
Mi 11 в Україні (відео)

Стала відома ціна Xiaomi Mi 11 в Україні (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 09:26

Стала відома ціна Xiaomi Mi 11 в Україні (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi провела українську презентацію флагманського смартфона Xiaomi Mi 11 - ціни на нього починаються від 24 999 грн.

Дивися повний текст Стала відома ціна Xiaomi Mi 11 в Україні (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 09:26

За Хлаоми такие деньги?
stupakdnepr
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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