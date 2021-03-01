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Стала відома ціна Xiaomi Mi 11 в Україні (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 бер, 2021 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi провела українську презентацію флагманського смартфона Xiaomi Mi 11 - ціни на нього починаються від 24 999 грн.
Дивися повний текст Стала відома ціна Xiaomi Mi 11 в Україні (відео)
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Додано: Вів 02 бер, 2021 09:26
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