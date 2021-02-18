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Активи Януковича в Швейцарії будуть заморожені ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 бер, 2021 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Швейцарія нагадала Україні, що заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення триватиме ще максимум три роки. Це передбачено законодавством цієї країни.
Дивися повний текст Активи Януковича в Швейцарії будуть заморожені ще максимум три роки, - посольство
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R2
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Додано: Вів 02 бер, 2021 09:49
Конфисковать в интересах революции в пользу Украины?
Или отдадим кровавому перебежчику?
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straponesa
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Додано: Вів 02 бер, 2021 10:09
В виду последних событий непонятно кто большее зло для Украины. Он или эти?
За то что делают сейчас, тогда, 16,01,14 разорвало бы сральники у всей станы.
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p_a_l
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