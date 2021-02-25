Україна поточного року може отримати близько 3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.
Дивися повний текст Україна може отримати близько $3 мільярдів прямих іноземних інвестицій у 2021 році.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 10:25
Україна може отримати близько $3 мільярдів прямих...
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Дивися повний текст Україна може отримати близько $3 мільярдів прямих іноземних інвестицій у 2021 році.
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