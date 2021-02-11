Середня заробітна плата у січні 2021 року склала 12 337 гривень.
Дивися повний текст Середня зарплата українців за рік зросла на 15%.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 11:10
Середня зарплата українців за рік зросла на 15%
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Дивися повний текст Середня зарплата українців за рік зросла на 15%.
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