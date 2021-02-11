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Середня зарплата українців
за рік зросла на 15%

Середня зарплата українців за рік зросла на 15%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 11:10

Середня зарплата українців за рік зросла на 15%

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата у січні 2021 року склала 12 337 гривень.

Дивися повний текст Середня зарплата українців за рік зросла на 15%.
R2
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