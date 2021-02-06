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Аваков про електроенергію з РФ: Краще будемо годувати...
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Додано: Вів 02 бер, 2021 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Глава МВС Арсен Аваков заявив, що не підтримує поставки в Україну електроенергії з РФ. Про це Аваков заявив в інтерв'ю телеканалу "1 + 1", повідомляє кореспондент Укрінформу.
Дивися повний текст Аваков про електроенергію з РФ: Краще будемо годувати своїх олігархів, ніж російських
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Додано: Вів 02 бер, 2021 11:32
І це говорить міністр!!!!!! Але краще ми будемо годувати своїх олігархів, ніж російських», — повідомив Аваков. Інших шляхів рохвитку для України непередбачено - або колонія заходу або бандустан банановий.
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