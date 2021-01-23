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Платіжки за лютий 2021 року
«поважчають» на 1000 грн

Платіжки за лютий 2021 року «поважчають» на 1000 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 11:53

Платіжки за лютий 2021 року «поважчають» на 1000 грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Дивися повний текст Платіжки за лютий 2021 року «поважчають» на 1000 грн.
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Одно из двух- или гривна упадёт или мы перегоним европейцев по стоимости комм"услуг"
Moimir
 
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