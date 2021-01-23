Про це розповів глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 11:53
Платіжки за лютий 2021 року «поважчають» на 1000 грн
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Дивися повний текст Платіжки за лютий 2021 року «поважчають» на 1000 грн.
Додано: Вів 02 бер, 2021 11:53
Одно из двух- или гривна упадёт или мы перегоним европейцев по стоимости комм"услуг"
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