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Ціни на автогаз у мережах АЗС за місяць зросли на 17%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 бер, 2021 12:08
Пропонуємо до обговорення:
Мережі АЗС за місяць (1 лютого - 1 березня) підвищили вартість автогазу в середньому на 2,2 грн/л (на 17%) - до 15,39 грн за літр.
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