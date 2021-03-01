|
|
|
Гральний бізнес в Україні вже сплатив 70 млн грн за ліцензії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 бер, 2021 12:23
Пропонуємо до обговорення:
В Україні гральний бізнес уже сплатив три ліцензії загальною сумою в 70 млн грн, повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Дивися повний текст Гральний бізнес в Україні вже сплатив 70 млн грн за ліцензії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92778
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 бер, 2021 12:23
Фаворит, парі- матч та інші букмекери вже працюють?
-
bobo
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 13.07.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, lapay
, summacut
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|238
|
|
|21
|1274
|
|
|8
|324
|
|