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Гральний бізнес в Україні вже
сплатив 70 млн грн за ліцензії

Гральний бізнес в Україні вже сплатив 70 млн грн за ліцензії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 12:23

Гральний бізнес в Україні вже сплатив 70 млн грн за ліцензії

Пропонуємо до обговорення:
В Україні гральний бізнес уже сплатив три ліцензії загальною сумою в 70 млн грн, повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 12:23

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