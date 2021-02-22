Державний ПриватБанк з 1 квітня 2021 року змінює тарифи на розрахунково-касове обслуговування для ФОПів та юросіб.
Дивися повний текст ПриватБанк змінює тарифи щомісячного обслуговування для бізнесу.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 13:30
ПриватБанк змінює тарифи щомісячного обслуговування для...
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Дивися повний текст ПриватБанк змінює тарифи щомісячного обслуговування для бізнесу.
Додано: Вів 02 бер, 2021 13:31
Через месяц после акции по привлечению новых клиентов ПриватБанк вводит в тарифы комиссию за безналичный валютообмен.
Странное проявление заинтересованности банка в валютных клиентах
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