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ПриватБанк змінює тарифи
щомісячного обслуговування для...

ПриватБанк змінює тарифи щомісячного обслуговування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 13:30

ПриватБанк змінює тарифи щомісячного обслуговування для...

Пропонуємо до обговорення:
Державний ПриватБанк з 1 квітня 2021 року змінює тарифи на розрахунково-касове обслуговування для ФОПів та юросіб.

Дивися повний текст ПриватБанк змінює тарифи щомісячного обслуговування для бізнесу.
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 13:31

Через месяц после акции по привлечению новых клиентов ПриватБанк вводит в тарифы комиссию за безналичный валютообмен.
Странное проявление заинтересованности банка в валютных клиентах
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