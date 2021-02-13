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Енергохолдинг Ахметова отримав
19 мільярдів збитків в...

Енергохолдинг Ахметова отримав 19 мільярдів збитків в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 14:28

Енергохолдинг Ахметова отримав 19 мільярдів збитків в...

Пропонуємо до обговорення:
"ДТЕК Енерго" завершив 2020 рік з чистим збитком 19,13 мільярда гривень при виручці 47,24 мільярда гривень.

Дивися повний текст Енергохолдинг Ахметова отримав 19 мільярдів збитків в 2020 році.
R2
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Готовятся к национализации.
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 14:33

Re: Енергохолдинг Ахметова отримав 19 мільярдів збитків в...

Алігархи купаються в золоті, як Скрудж Макдак. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 15:08

ДТЭК видать включил не до полученные сверхприбыли за зелёную энергетику в убыток чтобы не платить налоги в полном объёме и учитывая дифирамбы в честь хозяина нашего энергорынка доброй трети депутатов всех фракций обгладывать будут мелкий и средний бизнес и разгонять инфляцию чтоб наполнять бюджет, всё как обычно ничего не меняется..
livs375
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