"ДТЕК Енерго" завершив 2020 рік з чистим збитком 19,13 мільярда гривень при виручці 47,24 мільярда гривень.
Дивися повний текст Енергохолдинг Ахметова отримав 19 мільярдів збитків в 2020 році.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 14:28
Енергохолдинг Ахметова отримав 19 мільярдів збитків в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергохолдинг Ахметова отримав 19 мільярдів збитків в 2020 році.
Додано: Вів 02 бер, 2021 14:33
Re: Енергохолдинг Ахметова отримав 19 мільярдів збитків в...
Алігархи купаються в золоті, як Скрудж Макдак.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 02 бер, 2021 15:08
ДТЭК видать включил не до полученные сверхприбыли за зелёную энергетику в убыток чтобы не платить налоги в полном объёме и учитывая дифирамбы в честь хозяина нашего энергорынка доброй трети депутатов всех фракций обгладывать будут мелкий и средний бизнес и разгонять инфляцию чтоб наполнять бюджет, всё как обычно ничего не меняется..
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