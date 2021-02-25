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На вакцинацію вже записалися
понад 44 тисячі українців —...

На вакцинацію вже записалися понад 44 тисячі українців —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 16:27

На вакцинацію вже записалися понад 44 тисячі українців —...

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж 1 березня на вакцинацію від коронавірусу через портал “Дія”, контакт-центр МОЗ і портал “Вакцинація від COVID-19” записалися понад 44 тисячі людей.

Дивися повний текст На вакцинацію вже записалися понад 44 тисячі українців — Степанов.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 16:28

Чуть больше 1% населения записалась, ну очень много, смените индийскую вакцину на немецкую желающих будет куда больше..
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 16:41

Записалось или заставили записаться?

Детский садик - Учтите девочки, или вы сейчас вакцинируетесь бесплатно, или вы потом вакцинируетесь за свой счет. Без вакцинации к работе не допущу. -
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 16:54

Такими темпами 3 года на вакцинацию всего населения. Даже если половину то 1.5 года.
А когда начнутся делиться побочками и влезут умершие после вакцины. То будут потом эту вакцину себе заливать.
straponesa
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