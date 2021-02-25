Упродовж 1 березня на вакцинацію від коронавірусу через портал “Дія”, контакт-центр МОЗ і портал “Вакцинація від COVID-19” записалися понад 44 тисячі людей.
Дивися повний текст На вакцинацію вже записалися понад 44 тисячі українців — Степанов.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 16:27
На вакцинацію вже записалися понад 44 тисячі українців —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На вакцинацію вже записалися понад 44 тисячі українців — Степанов.
Додано: Вів 02 бер, 2021 16:28
Чуть больше 1% населения записалась, ну очень много, смените индийскую вакцину на немецкую желающих будет куда больше..
Додано: Вів 02 бер, 2021 16:41
Записалось или заставили записаться?
Детский садик - Учтите девочки, или вы сейчас вакцинируетесь бесплатно, или вы потом вакцинируетесь за свой счет. Без вакцинации к работе не допущу. -
Додано: Вів 02 бер, 2021 16:54
Такими темпами 3 года на вакцинацию всего населения. Даже если половину то 1.5 года.
А когда начнутся делиться побочками и влезут умершие после вакцины. То будут потом эту вакцину себе заливать.
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