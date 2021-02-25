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Falcon 9 впала в океан через
проблеми з двигуном - SpaceX

Falcon 9 впала в океан через проблеми з двигуном - SpaceX
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 17:29

Falcon 9 впала в океан через проблеми з двигуном - SpaceX

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили на прес-конференції SpaceX і NASA.

Дивися повний текст Falcon 9 впала в океан через проблеми з двигуном - SpaceX.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 17:29

"но не смогла сесть на бесплатную платформу" - ещё бы, заставили ракету платить, вот она от отчаяния в океан бросилась.
Dear_Sir
 
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