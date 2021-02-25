Про це повідомили на прес-конференції SpaceX і NASA.
Дивися повний текст Falcon 9 впала в океан через проблеми з двигуном - SpaceX.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 17:29
Falcon 9 впала в океан через проблеми з двигуном - SpaceX
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Дивися повний текст Falcon 9 впала в океан через проблеми з двигуном - SpaceX.
Додано: Вів 02 бер, 2021 17:29
"но не смогла сесть на бесплатную платформу" - ещё бы, заставили ракету платить, вот она от отчаяния в океан бросилась.
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