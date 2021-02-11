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Міжбанк: на курс вплине аукціон Мінфіну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 бер, 2021 17:48
Пропонуємо до обговорення:
Після першого робочого дня місяця, який традиційно не відзначався обсягами операцій і активністю клієнтів, з цього вівторка валютний ринок входить в свій звичайний ритм.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 17:48
піраміда для народу і добрі прибутки для себе ...
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