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Опубліковано зображення
відновленого позашляховика...

Опубліковано зображення відновленого позашляховика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 17:55

Опубліковано зображення відновленого позашляховика...

Пропонуємо до обговорення:
Незалежний український дизайнер Роман Прядько представив в Мережі своє бачення знаменитого позашляховика ЛуАЗ-969/969M/1302 Волинь, якби його вирішили відродити.

Дивися повний текст Опубліковано зображення відновленого позашляховика ЛуАЗ-969 (Фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 17:55

Если бы , да кабы. Срисовал сузуки товарищ.
Ratatui
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