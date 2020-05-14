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Пенсійний калькулятор допоможе
розрахувати майбутні...

Пенсійний калькулятор допоможе розрахувати майбутні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 18:12

Пенсійний калькулятор допоможе розрахувати майбутні...

Пропонуємо до обговорення:
Cтраховий стаж та заробітна плата обчислюються на основі даних, що містяться в реєстрі застрахованих осіб.

Дивися повний текст Пенсійний калькулятор допоможе розрахувати майбутні виплати: інструкція ПФУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 18:12

3000 как не считай для среднестатистического крестьянина в 150 000 судьи верховного суда никак не превратятся.
Ratatui
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