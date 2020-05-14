Cтраховий стаж та заробітна плата обчислюються на основі даних, що містяться в реєстрі застрахованих осіб.
Дивися повний текст Пенсійний калькулятор допоможе розрахувати майбутні виплати: інструкція ПФУ.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 18:12
Пенсійний калькулятор допоможе розрахувати майбутні...
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Дивися повний текст Пенсійний калькулятор допоможе розрахувати майбутні виплати: інструкція ПФУ.
Додано: Вів 02 бер, 2021 18:12
3000 как не считай для среднестатистического крестьянина в 150 000 судьи верховного суда никак не превратятся.
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