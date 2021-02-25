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Укрзалізниця скорочує майже
третину співробітників...

Укрзалізниця скорочує майже третину співробітників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 19:03

Укрзалізниця скорочує майже третину співробітників...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця в рамках реформування структури, оптимізації дублюючих посад управлінського персоналу скоротить майже третину штату центрального офісу.

Дивися повний текст Укрзалізниця скорочує майже третину співробітників центрального офісу - голова правління.
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