Ліквідацію ПАТ «Укрінбанк» було розпочато Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незаконно.
Дивися повний текст Верховний суд визнав незаконною ліквідацію Укрінбанку.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 19:10
Верховний суд визнав незаконною ліквідацію Укрінбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний суд визнав незаконною ліквідацію Укрінбанку.
Додано: Вів 02 бер, 2021 19:10
Верховный суд признал незаконной ликвидацию Укринбанка
А что это может значить?
Снова будет создан уже новый Укринбанк?
Кто-то понесёт ответственность за незаконную ликвидацию Укринбанка?
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