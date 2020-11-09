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Верховний суд визнав незаконною
ліквідацію Укрінбанку

Верховний суд визнав незаконною ліквідацію Укрінбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 19:10

Верховний суд визнав незаконною ліквідацію Укрінбанку

Пропонуємо до обговорення:
Ліквідацію ПАТ «Укрінбанк» було розпочато Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незаконно.

Дивися повний текст Верховний суд визнав незаконною ліквідацію Укрінбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 19:10

Верховный суд признал незаконной ликвидацию Укринбанка
А что это может значить?

Снова будет создан уже новый Укринбанк?

Кто-то понесёт ответственность за незаконную ликвидацию Укринбанка?
Sanyok77
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