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Ищу инвестора под 30% годовых
для развития магазина

Ищу инвестора под 30% годовых для развития магазина
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 19:25

Ищу инвестора под 30% годовых для развития магазина

Мы занимаемся продажей текстильных изделий для декора окон - шторы и тюль.

Сейчас есть розничные точки в трёх городах. Так же работаем на досках объявлений и соц сетях. Открывали свой интернет магазин на маркетплейсах, но процент отмененных заказов 80% через отсутствие необходимого количества товара. Временно приостановили.

На данный момент есть 70 товарных наименований в небольших количествах. Основной вопрос стоит в том, что нет возможности своими силами - выполнить потребности покупателей, попросту не хватает оборотных средств.

Есть заказы - товара для их выполнения нет! На данном этапе обрабатываем около 100 заказов в месяц. Это минимум, есть куда расти!

На данный момент необходимо минимально 86000 грн, которые пойдут на закупку товара.

Готовы предложить для инвестора - 30% годовых с ежемесячной выплатой. Так же рассмотрим другие варианты.
dushka_roman_vl
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:13

Re: Ищу инвестора под 30% годовых для развития магазина

Це ж добре, коли від замовлень немає відбою. А чому не вистачає оборотних коштів? Занадто багато виймаєте з обороту?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:29

Re: Ищу инвестора под 30% годовых для развития магазина

Rimlyanin1 написав:Це ж добре, коли від замовлень немає відбою. А чому не вистачає оборотних коштів? Занадто багато виймаєте з обороту?
Возможно маржа минимальная
GALeon
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