Ищу инвестора под 30% годовых для развития магазина

Мы занимаемся продажей текстильных изделий для декора окон - шторы и тюль.
Сейчас есть розничные точки в трёх городах. Так же работаем на досках объявлений и соц сетях. Открывали свой интернет магазин на маркетплейсах, но процент отмененных заказов 80% через отсутствие необходимого количества товара. Временно приостановили.
На данный момент есть 70 товарных наименований в небольших количествах. Основной вопрос стоит в том, что нет возможности своими силами - выполнить потребности покупателей, попросту не хватает оборотных средств.
Есть заказы - товара для их выполнения нет! На данном этапе обрабатываем около 100 заказов в месяц. Это минимум, есть куда расти!
На данный момент необходимо минимально 86000 грн, которые пойдут на закупку товара.
Готовы предложить для инвестора - 30% годовых с ежемесячной выплатой. Так же рассмотрим другие варианты.