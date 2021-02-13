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На що варто звернути увагу при купівлі страховки від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 бер, 2021 19:27
Пропонуємо до обговорення:
При купівлі поліса варто звернути увагу на те, що він починає діяти не відразу, а через один-два тижні після придбання.
Дивися повний текст На що варто звернути увагу при купівлі страховки від COVID-19
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Додано: Вів 02 бер, 2021 19:27
При покупке полиса стоит обратить внимание на то, что вы болван.
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