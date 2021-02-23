RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для яких міст закуплять новий
громадський транспорт (список)

Для яких міст закуплять новий громадський транспорт (список)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:02

Для яких міст закуплять новий громадський транспорт (список)

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив про закупівлі нового громадського транспорту для 11 міст України.

Дивися повний текст Для яких міст закуплять новий громадський транспорт (список).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92790
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:03

А кто платит?
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маркарова назвала сфери, у яких Україна може...
R2 » Пон 01 бер, 2021 18:27
0 88
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 бер, 2021 18:27
R2
Тім Кук обіцяє абсолютно новий iPhone
R2 » Суб 27 лют, 2021 12:57
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лют, 2021 12:58
unicdima
Податкова запровадила новий е-сервіс
R2 » Вів 23 лют, 2021 15:36
5 229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лют, 2021 14:33
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.