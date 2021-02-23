Міністр інфраструктури Владислав Криклій оголосив про закупівлі нового громадського транспорту для 11 міст України.
Дивися повний текст Для яких міст закуплять новий громадський транспорт (список).
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Додано: Вів 02 бер, 2021 20:02
Для яких міст закуплять новий громадський транспорт (список)
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Дивися повний текст Для яких міст закуплять новий громадський транспорт (список).
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