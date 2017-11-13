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Українських водіїв хочуть
зобов'язати проходити ще одні...

Українських водіїв хочуть зобов'язати проходити ще одні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:25

Українських водіїв хочуть зобов'язати проходити ще одні...

Пропонуємо до обговорення:
Українських водіїв можуть зобов'язати проходити навчальні курси для підтвердження професійної компетентності. 

Дивися повний текст Українських водіїв хочуть зобов'язати проходити ще одні курси.
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