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Як оформити реструктуризацію
боргів за спожите тепло і...

Як оформити реструктуризацію боргів за спожите тепло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 09:50

Як оформити реструктуризацію боргів за спожите тепло і...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни накопичили борг за спожите тепло і гарячу воду у розмірі майже 4,2 млрд грн.

Дивися повний текст Як оформити реструктуризацію боргів за спожите тепло і гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 09:50

При заключении договора на реструктуризацию внимательно читайте текст, чтобы потом квартиру не пришлось продавать. Долги придется платить вовремя иначе арест имущества. Это хитрая уловка.
p_a_l
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