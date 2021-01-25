Кияни накопичили борг за спожите тепло і гарячу воду у розмірі майже 4,2 млрд грн.
Дивися повний текст Як оформити реструктуризацію боргів за спожите тепло і гарячу воду.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 09:50
Як оформити реструктуризацію боргів за спожите тепло і...
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Дивися повний текст Як оформити реструктуризацію боргів за спожите тепло і гарячу воду.
Додано: Сер 03 бер, 2021 09:50
При заключении договора на реструктуризацию внимательно читайте текст, чтобы потом квартиру не пришлось продавать. Долги придется платить вовремя иначе арест имущества. Это хитрая уловка.
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