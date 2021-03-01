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Єдиний рахунок: українців
попередили про нові нюанси для...

Єдиний рахунок: українців попередили про нові нюанси для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 09:59

Єдиний рахунок: українців попередили про нові нюанси для...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запрацювали нові правила заповнення платниками податків платіжних документів при переказі коштів на єдиний рахунок.

Дивися повний текст Єдиний рахунок: українців попередили про нові нюанси для сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 09:59

Как в высшей математике. Придалбываются даже к лишней точке.
У нас когда то за лишнюю точку один препод-идиот поставил пару без права пересдачи студенту и того отчислили.
А тут видать гиперштрафы лепить будут.
С таким подходом все уйдут в тень. Нафига платить легально, если пенсий все равно не видать? В карман проверяющему надежней было.
p_a_l
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