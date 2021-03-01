В Україні запрацювали нові правила заповнення платниками податків платіжних документів при переказі коштів на єдиний рахунок.
Дивися повний текст Єдиний рахунок: українців попередили про нові нюанси для сплати податків.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 09:59
Єдиний рахунок: українців попередили про нові нюанси для...
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Дивися повний текст Єдиний рахунок: українців попередили про нові нюанси для сплати податків.
Додано: Сер 03 бер, 2021 09:59
Как в высшей математике. Придалбываются даже к лишней точке.
У нас когда то за лишнюю точку один препод-идиот поставил пару без права пересдачи студенту и того отчислили.
А тут видать гиперштрафы лепить будут.
С таким подходом все уйдут в тень. Нафига платить легально, если пенсий все равно не видать? В карман проверяющему надежней было.
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