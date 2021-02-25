Dragon Capital хоче викупити більше ніж 75% Юнекс Банку власника Смарт-Холдингу Вадима Новинського.
Дивися повний текст Dragon Capital хоче викупити понад 75% Юнекс Банку Новинського.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 13:32
Dragon Capital хоче викупити понад 75% Юнекс Банку...
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Дивися повний текст Dragon Capital хоче викупити понад 75% Юнекс Банку Новинського.
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