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Dragon Capital хоче викупити
понад 75% Юнекс Банку...

Dragon Capital хоче викупити понад 75% Юнекс Банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 13:32

Dragon Capital хоче викупити понад 75% Юнекс Банку...

Пропонуємо до обговорення:
Dragon Capital хоче викупити більше ніж 75% Юнекс Банку власника Смарт-Холдингу Вадима Новинського.

Дивися повний текст Dragon Capital хоче викупити понад 75% Юнекс Банку Новинського.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 13:32

Соросятня скупает банк ж...опоблока с потрохами рашки!
shaman_alex_69
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