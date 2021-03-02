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До кінця року планують вакцинувати 80% українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 бер, 2021 16:09
Пропонуємо до обговорення:
До кінця року в Україні планують вакцинувати від коронавірусу 80% населення.
Дивися повний текст До кінця року планують вакцинувати 80% українців
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R2
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Додано: Сер 03 бер, 2021 16:09
План по утилизации населения идет полным ходом. :)
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Nicolas21
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