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До кінця року планують
вакцинувати 80% українців

До кінця року планують вакцинувати 80% українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 16:09

До кінця року планують вакцинувати 80% українців

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року в Україні планують вакцинувати від коронавірусу 80% населення.

Дивися повний текст До кінця року планують вакцинувати 80% українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 16:09

План по утилизации населения идет полным ходом. :)
Nicolas21
 
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