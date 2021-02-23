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Зеленський вважає, що
Nord Stream 2 загрожує...

Зеленський вважає, що Nord Stream 2 загрожує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 16:26

Зеленський вважає, що Nord Stream 2 загрожує...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що будівництво російського «Північного потоку – 2» загрожує не лише Україні, але й енергетичній безпеці всієї Європи.

Дивися повний текст Зеленський вважає, що Nord Stream 2 загрожує енергетичній безпеці Європи.
R2
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