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Зеленський вважає, що Nord Stream 2 загрожує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 16:26
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що будівництво російського «Північного потоку – 2» загрожує не лише Україні, але й енергетичній безпеці всієї Європи.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 16:27
Золотой ты человек, за всю Европу думаешь :)
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