Українці, які отримують пільгу на оплату ЖКП у готівковій формі, зекономлені кошти можуть використовувати на власний розсуд.
Дивися повний текст У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату комуналки готівкою.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 17:48
У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату...
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Дивися повний текст У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату комуналки готівкою.
Додано: Сер 03 бер, 2021 17:48
Ерунду вы пишите. Ведь для льготников ввели мизерные нормы по потреблению. По таким нормам не то чтобы сэкономить даже перекрыть положенные нормативы не выходит. При льготе 75,% перекрывается только 50% и то если экономить на всем, на воде на газе на электричестве а на отоплении нет вообще экономии так как счётчик крутит в двое больше чем норма. Так что приходиться платить по полной.
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