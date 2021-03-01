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У Кабміні назвали переваги
отримання пільг на оплату...

У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 17:48

У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які отримують пільгу на оплату ЖКП у готівковій формі, зекономлені кошти можуть використовувати на власний розсуд.

Дивися повний текст У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату комуналки готівкою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 17:48

Ерунду вы пишите. Ведь для льготников ввели мизерные нормы по потреблению. По таким нормам не то чтобы сэкономить даже перекрыть положенные нормативы не выходит. При льготе 75,% перекрывается только 50% и то если экономить на всем, на воде на газе на электричестве а на отоплении нет вообще экономии так как счётчик крутит в двое больше чем норма. Так что приходиться платить по полной.
finuser328
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