У Кабміні назвали переваги отримання пільг на оплату...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 02:34
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Додано: Пон 22 бер, 2021 15:55
С мая всех льготников, отапливающих своё жильё газом, ждёт большой облом. Согласно Постановления Кабмина субсидии и льготы на газ, используемый для отопления, действуют только в отопительный сезон. Поскольку с мая ежемесячные счета за газ будут выставляться в размере 1/12 годового потребления, независимо от показаний счётчика, то летом придётся оплачивать лишний приписанный газ по полной стоимости, без льгот. Платёжка летом потяжелеет на пару тысяч гривен, что для пенсионеров является совершенно неподъёмной суммой.
Додано: Пон 22 бер, 2021 16:33
Украинские реалии.
Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами. (c)Высоцкий
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:39
У меня мама дети войны льготу получает.Была 25% ,то наличными перечисляли на карточку 45 гривен,а за электричество мы платим 325 гривен,вот и считайте,разбогатеешь или нет если банк ещё за смс 15 гривен забетёт
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