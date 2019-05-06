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Фунт стерлінгів Північної Ірландії
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 бер, 2021 17:53
Доброго дня,
Підскажіть , де можна в Україні обміняти фунти стерлінгів видані Danske Bank в Північній Ірландії?
Фунти стерлінгів в обіході в Англії , мають логотип Danske Bank
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yakym1895
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