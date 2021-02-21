Платіжна система Stripe запрацює в Україні, переговори про це вже ведуться.
Дивися повний текст В Україні буде працювати платіжна система Stripe - Федоров.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 18:04
В Україні буде працювати платіжна система Stripe - Федоров
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні буде працювати платіжна система Stripe - Федоров.
Додано: Сер 03 бер, 2021 18:04
Stripe, PayPal, и ещё куча уже бог знает сколько как работают в раше, а в Украине ледниковый период, один приватБ и всё, ни отослать ни получить один геморой, какой то Фёдоров заведёт в страну платёжную систему ето просто не посильный труд, квартал 2021
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