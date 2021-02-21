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В Україні буде працювати
платіжна система Stripe - Федоров

В Україні буде працювати платіжна система Stripe - Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:04

В Україні буде працювати платіжна система Stripe - Федоров

Пропонуємо до обговорення:
Платіжна система Stripe запрацює в Україні, переговори про це вже ведуться.

Дивися повний текст В Україні буде працювати платіжна система Stripe - Федоров.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:04

Stripe, PayPal, и ещё куча уже бог знает сколько как работают в раше, а в Украине ледниковый период, один приватБ и всё, ни отослать ни получить один геморой, какой то Фёдоров заведёт в страну платёжную систему ето просто не посильный труд, квартал 2021
велвел
 
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