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Зовнішня торгівля України
зросла на 4% цьогоріч

Зовнішня торгівля України зросла на 4% цьогоріч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:08

Зовнішня торгівля України зросла на 4% цьогоріч

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у даних Держмитниці.

Дивися повний текст Зовнішня торгівля України зросла на 4% цьогоріч.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:08

Внешняя торговля Украины выросла на 4% в этом году, ето за 2 месяца к концу года догоним Китай
велвел
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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