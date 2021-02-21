Про це йдеться у даних Держмитниці.
Дивися повний текст Зовнішня торгівля України зросла на 4% цьогоріч.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 бер, 2021 18:08
Зовнішня торгівля України зросла на 4% цьогоріч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зовнішня торгівля України зросла на 4% цьогоріч.
Додано: Сер 03 бер, 2021 18:08
Внешняя торговля Украины выросла на 4% в этом году, ето за 2 месяца к концу года догоним Китай
|