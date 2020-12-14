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Зарплату мобільних бригад
прив'яжуть до кількості...

Зарплату мобільних бригад прив'яжуть до кількості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:12

Зарплату мобільних бригад прив'яжуть до кількості...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Дивися повний текст Зарплату мобільних бригад прив'яжуть до кількості вакцинацій: 25 грн за перше щеплення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:12

за ети гонорары и ночью в подземке будут хватать для вакцинации, что то здесь не чисто
велвел
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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