Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.
Дивися повний текст Зарплату мобільних бригад прив'яжуть до кількості вакцинацій: 25 грн за перше щеплення.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 18:12
Зарплату мобільних бригад прив'яжуть до кількості...
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Дивися повний текст Зарплату мобільних бригад прив'яжуть до кількості вакцинацій: 25 грн за перше щеплення.
Додано: Сер 03 бер, 2021 18:12
за ети гонорары и ночью в подземке будут хватать для вакцинации, что то здесь не чисто
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