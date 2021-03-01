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На початку року скоротилися
перекази в Україну — НБУ

На початку року скоротилися перекази в Україну — НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:21

На початку року скоротилися перекази в Україну — НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2021 року склав 869 млн доларів.

Дивися повний текст На початку року скоротилися перекази в Україну — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:21

ПОЗОРИЩЕ!!!!!! Людские переводы щитают, государство и пальцем не ударило чтоб людям работу предоставить, а сейчас они подщитуют. Да ещё сравнюют с тем годом, ПОЗОРНИКИ.
велвел
 
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