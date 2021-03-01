Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень 2021 року склав 869 млн доларів.
Дивися повний текст На початку року скоротилися перекази в Україну — НБУ.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 18:21
На початку року скоротилися перекази в Україну — НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На початку року скоротилися перекази в Україну — НБУ.
Додано: Сер 03 бер, 2021 18:21
ПОЗОРИЩЕ!!!!!! Людские переводы щитают, государство и пальцем не ударило чтоб людям работу предоставить, а сейчас они подщитуют. Да ещё сравнюют с тем годом, ПОЗОРНИКИ.
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