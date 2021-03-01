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ЄС погодив продовження санкцій
проти Януковича і його...

ЄС погодив продовження санкцій проти Януковича і його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:23

ЄС погодив продовження санкцій проти Януковича і його...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 3 березня, посли Євросоюзу окремим рішенням продовжили дію рішення про заморожування активів колишнього президента Віктора Януковича, яке приймалося через розкрадання державних коштів. Також в цьому списку знаходяться сім інших осіб з оточення екс-президента, повідомляє "Радіо Свобода".

Дивися повний текст ЄС погодив продовження санкцій проти Януковича і його оточення: хто залишив список.
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 18:23

"21 лютого 2018 року ухвалою Печерського районного суду за клопотанням Генеральної Прокуратури, Юрія Колобова звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України - закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Невдовзі ухвалою від 03.05.2018 року Печерський суд Києва скасувавав арешт квартир площею 185 кв.м. і 322, 6 кв.м., та трьох машиномісць, що належали дружині Колобова. "
Moimir
 
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