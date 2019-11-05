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Податкова похвалилася щодо перевиконання плану збору...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 бер, 2021 18:40
Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба (ДПС) в січні-лютому забезпечила надходження до бюджету в розмірі 71 млрд грн.
Дивися повний текст Податкова похвалилася щодо перевиконання плану збору податків
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Додано: Сер 03 бер, 2021 18:40
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