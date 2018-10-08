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МВФ радить сегментувати
базу платників податків

МВФ радить сегментувати базу платників податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 19:28

МВФ радить сегментувати базу платників податків

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд надав Державній податковій службі пропозиції щодо сегментації бази платників податків за їхнім типом і розміром.

Дивися повний текст МВФ радить сегментувати базу платників податків.
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 19:28

Сегментирование нас спасет. Может тогда лучше уже контрацепция, стерилизация или что-то другое. Импотенция налоговой на лицо, а МВФ все играется в песочнице.
777serg87
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