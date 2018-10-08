Міжнародний валютний фонд надав Державній податковій службі пропозиції щодо сегментації бази платників податків за їхнім типом і розміром.
Дивися повний текст МВФ радить сегментувати базу платників податків.
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Додано: Сер 03 бер, 2021 19:28
МВФ радить сегментувати базу платників податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ радить сегментувати базу платників податків.
Додано: Сер 03 бер, 2021 19:28
Сегментирование нас спасет. Может тогда лучше уже контрацепция, стерилизация или что-то другое. Импотенция налоговой на лицо, а МВФ все играется в песочнице.
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