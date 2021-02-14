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На український ринок вийшла
оновлена Toyota Camry

На український ринок вийшла оновлена Toyota Camry
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 21:21

На український ринок вийшла оновлена Toyota Camry

Пропонуємо до обговорення:
На український ринок вийшла оновлена ​​Toyota Camry. Про це повідомляє телеграм-канал "Автомобіліст".

Дивися повний текст На український ринок вийшла оновлена Toyota Camry.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 бер, 2021 21:21

Новая пластмасса добавлена. А крику, то крику.
Ratatui
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